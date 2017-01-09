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ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей

Для ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 2557 единиц техники и 3533 человека.

ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявляет об ограничении движения по автодорогам Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"По состоянию на 7:00 автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Остается ограничение движения для автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - гласит сообщение.

По данным ведомства, для ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 2557 единиц техники и 3533 человека (от государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" - 2327 единиц техники и 2999 работников, от ГосЧС - 230 единиц техники и 534 человека).

Также ГосЧС отмечает, что 8 января подразделения службы высвободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находились 984 человека. 7 января из снежных заносов освободили более 1000 человек.

По состоянию на 7:00 оставались обесточенными 5 населенных пунктов в Одесской и Херсонской областях.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: снег, дорожное движение, ГосЧС
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