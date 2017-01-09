Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяОбществоЗдоровье

2 человека умерли и 7 госпитализированы из-за переохлаждения во Львовской области

Число погибших во Львовской области с выходных достигло 6 человек.

2 человека умерли и 7 госпитализированы из-за переохлаждения во Львовской области

Два человека умерли и семь были госпитализированы в результате переохлаждения во Львовской области 8 января.

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным ведомства, случаи переохлаждения произошли в Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Жидачевском районах, а также Бориславе.

Накануне 3 человека были госпитализированы в результате обморожения конечностей из-за переохлаждения во Львовской области. А 6 января четыре человека умерли из-за переохлаждения во Львовской области.

Напомним, правительство поручило организовать круглосуточную работу оперативных штабов ввиду ухудшения погодных условий. В частности, власти должны обеспечить круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева.

Новости по теме:

Источник: "Украинские новости"
Тэги: переохлаждение, Львовская область
Реклама

Читайте в разделе