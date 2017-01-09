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За сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО

При обстрелах применялись БМП и танк.

За сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО
Архив
Фото: EPA/UPG

Боевики 51 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 8 января.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности на мариупольском направлении боевики обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия Широкино, Марьинку, Гнутово, Троицкое, Водяное, Талаковку, Павлополь и Красногоровку.

Кроме того, по Марьинке противник вел огонь из БМП, а по Талаковке - из танка.

На луганском направлении боевики стреляли из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия по Троицкому, Новозвановке, Лопаскино и Станице Луганской.

Также по Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении противник обстрелял из 122-миллиметровой артиллерии, 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия Луганское, Авдеевку, Майорск и Зайцево.

Также по Луганскому боевики стреляли из БМП.

Как сообщалось накануне, в Донецкой области на дороге нашли тело девушки с осколочным ранением. Предположительно, женщина погибла три дня назад от минометного обстрела боевиков.

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Тэги: танки, обстрелы, боевые действия на востоке Украины
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