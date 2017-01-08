В Хмельницкой области в результате ДТП сгорел автомобиль, погибли два человека Огонь уничтожил машину полностью, ее марку смогли установить только криминалисты.

Ночью 8 января возле села Погорельцы в Белогорском районе Хмельницкой области слетел в кювет и сгорел автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Фото: hm.npu.gov.ua

ДТП произошло около трех часов ночи, но дорога малолюдная, поэтому автомобиль заметили в кювете только в 11 утра.

Полиция предварительно установила, что 26-летний мужчина и 20-летняя девушка в два часа ночи 8 января выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой не доехали.

Автомобиль слетел с дороги, врезался в дерево и загорелся. Девушку от удара выбросило из машины, а мужчина сгорел вместе с автомобилем.

Огонь уничтожил машину полностью, ее марку удалось установить только экспертам-криминалистам. Это был внедорожник Range Rover.

Напомним, что в период с 5 по 7 января на автодорогах Украины погибли 22 человека, травмы получили более 170 граждан.