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Украина возобновила подачу воды в Луганск

Накануне "ЛНР" впервые перечислила деньги.

Украина возобновила подачу воды в Луганск

Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой не подконтрольный правительству Луганск и его окрестности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил гендиректор компании Владимир Грицай.

"Прозвучала информация, что Попаснянский водоканал получил первый транш средств в сумме 10,5 млн грн, мы на своих счетах увидели около 6 млн грн, поэтому было принято решение о восстановлении поставок на Петровский водозабор", - отметил он.

При этом Грицай подчеркнул, что на сегодня долг Попаснянского водоканала остается на уровне 123-124 млн грн за потребленную электроэнергию.

"После 10 января этот вопрос будет решаться", - сказал он, добавляя, что в целом ситуация с расчетами в регионе существенно не изменилась.

Напомним, 6 января "ЛНР" уплатила коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" часть долга в сумме 10,5 млн гривен за воду.

ООО "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря обесточило агрегаты Петровской насосной станции второго подъема, которым осуществлялась подача воды в "ЛНР" (в направлении Луганска). Отключение произошло из-за задолженности КП "Попаснянский районный водоканал" за электроэнергию в размере 124 млн грн.

Попаснянский водоканал является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, и для 1,2 млн жителей временно оккупированных территорий. Однако оплаты за поставки воды предприятие не получало.

С целью урегулирования этой ситуации в рамках договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске для проведения расчетов за поставленную в "ЛНР" воду было создано ООО "Источник новой жизни". 25 августа 2016 года между КП "Попаснянский районный водоканал" и ООО был заключен договор на услугу централизованного питьевого водоснабжения, согласно которому расчеты должны были начаться с 4 сентября 2016. Но расчеты так и не были проведены.

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Тэги: Луганск, водоснабжение, Луганская область, ЛНР
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