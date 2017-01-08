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В Киеве открылся банк одежды для нуждающихся

Организаторы просят сообщить о нем бездомным людям

В Киеве открылся банк одежды для нуждающихся
Фото: Макс Левин

В столице открылся пункт помощи нуждающимся, в котором открыт сбор одежды и бытовых предметов. Об этом сообщается в сюжете телеканала ZIK. 

Банк одежды работает по адресу ул. Максима Берлинского, 9, район станции метро "Дорогожичи". Киевляне приносят в центр не только одежду, но и обувь, книги, игрушки, посуду, мелкую бытовую технику. 

Банк наполнился быстро, его основателям пришлось организовать дополнительную помощь и выделить для этого дополнительный склад. "Приходят разные люди. Были у нас и бездомные, которых мы одели на зиму, и бабушки, которые просили что-то для них подобрать. Также заходят и молодые ребята-студенты. Мы не отказываем никому", - рассказал соорганизатор банка одежды Андрей Курамшин.

Волонтеры банка следят за тем, чтобы на вешалки не попадали непригодные к ношению вещи, а также присматриваются к посетителям, чтобы не позволить аферистам наживаться на благотворительной помощи. Сейчас жертвующих одежду больше, чем нуждающихся в ней. По словам организаторов, это связано с тем, что люди стесняются обращаться за помощью или пока не знают о существовании такого банка. 

Организаторы обещают, что банк - не кратковременная акция, а гардероб в нем будет обновляться согласно сезону. 

Напомним, в Киеве в связи с морозами открылись 105 пунктов обогрева.

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Тэги: Киев, благотворительность, гуманитарная помощь, помощь, бездомные, морозы, секонд-хенд
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