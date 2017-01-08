Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
ГлавнаяОбществоПроисшествия

"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов

Поезд Измаил – Киев задерживается более чем на полтора часа.

"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов
Фото: АиФ

В связи со сложными погодными условиями ряд пассажирских поездов курсируют с незначительным опозданием, сообщается на сайте "Укрзализныци".

В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одесса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса и № 641 Кишинев – Одесса. Поезд № 146 Измаил – Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час. 39 мин.

"Укрзализныця" отмечает, что проводит комплекс мероприятий для бесперебойного движения поездов. Так, на протяжении вчерашнего дня и этой ночи в мероприятиях по уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.

Напомним, из-за сильных морозов в субботу и воскресенье во Львове выехали на маршруты менее половины автобусов.

Новости по теме:

Тэги: поезда, непогода, Укрзализныця
Реклама

Читайте в разделе