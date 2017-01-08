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В пожарах на Рождество погибли четыре человека

Всего спасатели сообщают о девяти пожарах.

В пожарах на Рождество погибли четыре человека
Фото: dsns.gov.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации девяти пожаров в разных регионах Украины. Они унесли жизни четырех человек.

Кроме пожара в Одессе, в котором погибли два человека, огонь унес жизни еще двух людей.

В с. Любарцы Бориспольского района Киевской области в частном жилом доме погибла 90-летняя женщина.

В с. Товстое Семеновского района Полтавской области в результате пожара погиб 67-летний хозяин дома.

Кроме того, горела квартира в городе Южноукраинск Николаевской области. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В Житомире огнеборцы спасли мужчину, в доме которого возник пожар. Вероятной причиной возгорания стала неправильная установка печного отопления.

В селе Новая Збурьевка Херсонской области ликвидирован пожар в частном доме, где проживала одинокая пожилая женщина. Причиной возгорания также считают нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В Кропивницком спасатели потушили пожар в хозяйственной постройке, а в Киеве возгорание на СТО по ул. Черемухи.

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Тэги: пожары
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