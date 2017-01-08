22 человека погибли 5-7 января в ДТП 173 человека получили травмы.

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. В период с 5 по 6 января на автодорогах погибло 17 человек, травмы получили 128 граждан, сообщается на сайте Нацполиции.

В Одесской области продлен запрет на движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса и М-28 Одесса – Южный, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации.

В воскресенье с 11:00 в Винницкой области введено ограничение для движения тяжеловесного автотранспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир – Могилев-Подольский с 131 километра до 214. В Кировоградской области движение автомобильного транспорта восстановлено почти на всех направлениях. Ограничения остаются лишь на автомобильной дороге государственного значения М-13 Кировоград-Платоново. Кроме того, на трассе Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье действует запрет для проезда для большегрузного и пассажирского транспорта, сообщает госкомпания "Автомобильный дороги Украины".