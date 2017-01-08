Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяОбществоПроисшествия

22 человека погибли 5-7 января в ДТП

173 человека получили травмы.

22 человека погибли 5-7 января в ДТП

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. В период с 5 по 6 января на автодорогах погибло 17 человек, травмы получили 128 граждан, сообщается на сайте Нацполиции.

В Одесской области продлен запрет на движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса и М-28 Одесса – Южный, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации.

В воскресенье с 11:00 в Винницкой области введено ограничение для движения тяжеловесного автотранспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир – Могилев-Подольский с 131 километра до 214. В Кировоградской области движение автомобильного транспорта восстановлено почти на всех направлениях. Ограничения остаются лишь на автомобильной дороге государственного значения М-13 Кировоград-Платоново. Кроме того, на трассе Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье действует запрет для проезда для большегрузного и пассажирского транспорта, сообщает госкомпания "Автомобильный дороги Украины".

Новости по теме:

Тэги: ДТП, непогода
Реклама

Читайте в разделе