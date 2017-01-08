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При взрыве в частном доме в Одессе погибли два человека
90-летняя жительницу дома удалось спасти.
В ночь на 8 января в частном одноэтажном жилом доме на ул. Ефима Геллера в Одессе произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. 90-летняя жительницу дома удалось спасти.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций перекрытия и крыши на площади 70 кв. м с последующим возгоранием.
Пожилую женщину спасатели достали из-под завалов. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Тела двух погибших мужчин также были обнаружены в ходе разбора завалов.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, три большие квартиры сгорели в центре Одессы в доме на улице Нежинской, 56 вечером 6 января.