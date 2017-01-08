При взрыве в частном доме в Одессе погибли два человека 90-летняя жительницу дома удалось спасти.

Фото: dsns.gov.ua

В ночь на 8 января в частном одноэтажном жилом доме на ул. Ефима Геллера в Одессе произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. 90-летняя жительницу дома удалось спасти.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций перекрытия и крыши на площади 70 кв. м с последующим возгоранием.

Пожилую женщину спасатели достали из-под завалов. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Тела двух погибших мужчин также были обнаружены в ходе разбора завалов.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, три большие квартиры сгорели в центре Одессы в доме на улице Нежинской, 56 вечером 6 января.