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В Одессе 35 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Одессе 35 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
Фото: cit.ua

Из-за крупной аварии на теплосети в Приморском районе Одессы 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад.

Об этом Президенту Петру Порошенко доложил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба президента.

По словам Чечеткина, в остальных областях Украины ситуация стабильная и под постоянным контролем ГосЧС. На дороги местного значения по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно.

В разговоре с главой государства Николай Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18:00 7 января.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19:00, движение транспорта ограничено в пяти областях: Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской. В Измаильском районе Одесской области около 30 машин заблокированы в снегах уже почти сутки.

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Тэги: Одесса, авария, непогода, теплотрасса, Петр Порошенко, ГосЧС, отопление, Николай Чечеткин
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