Более тысячи человек спасатели освободили из снежных заносов на юге Украины В Измаильском районе Одесской области около 30 машин заблокированы в снегах уже почти сутки.

Фото: dsns.gov.ua

Более тысячи человек освободили из снежных заносов спасатели за последние сутки в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за переметов в полях застряли пассажирские автобусы, кареты скорой помощи, грузовики и частные машины, сообщает ТСН.

В Измаильском районе Одесской области около 30 машин заблокированы в снегах уже почти сутки. Транспорт спасателей пробраться к ним не может. Тягач, который попросили у военных, сломался на полдороге.

Застревать в сугробах транспорт в Одесской области начал еще со вчерашнего дня, с 11 часов утра. Примерно тогда же на трассе Одесса-Рени возле села Кринички остановились 30 единиц транспорта, в том числе рейсовый автобус и частные авто. В них - более полусотни людей, есть и маленькие дети. Люди сутки взывали о помощи. Говорят, им везде отвечали, что дорога непроезжая и спасатели пробиться к ним не могут. Помогали согреться местные жители: приносили теплый чай, людей с маленькими детьми забрали к себе.

Сейчас в районе сугробы достигают полтора метра, колесная техника не смогла пробиться. Ночью из Одессы отправили гусеничную технику, железной дорогой снарядили специальный бульдозер.

По информации ГосЧС по состоянию на 19:00, движение транспорта ограничено в пяти областях: Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской.