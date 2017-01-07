Под Киевом собаки загрызли участника АТО Владимир Томилин возвращался домой от восьмидесятилетней матери.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Бориспольском районе под Киевом собаки насмерть загрызли участника антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Светлана Шеповалова.

"Ужасное событие произошло сегодня утром в Киевской области. В селе Кучаков Бориспольского района четыре немецкие овчарки загрызли на смерть Томилина Владимира. Владимир (участник АТО) возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли", - сообщила Шеповалова.

По информации полиции Киевской области, четверо собак повредили решетку вольера и бросились на прохожего. Мужчина умер от полученных травм.

На место прибыла следственно-оперативная группа, кинологи полиции, ветеринары. Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.