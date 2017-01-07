Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
ГлавнаяОбществоЖизнь

Завтра в Киеве обещают сильный снег, до -11 градусов

Температура воздуха ночью -16...-18 градусов.

Завтра в Киеве обещают сильный снег, до -11 градусов
Фото: Facebook Наш Киев

8 января в Киеве будет облачно, ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -16...-18 градусов, днем -9...-11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25 градусов, днем -10...-15 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег, температура воздуха ночью -23...-28 градусов, днем -15...-20 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -21...-23 градуса, днем -12...-14 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -21...-23 градуса, днем -12...-14 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -18...-20 градусов, днем -9...-11 градусов.

На севере Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, в Житомирской области до -22 градусов, днем -8...-13 градусов.

В центре Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, в Винницкой области до -22 градусов, днем -6...-12 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью -6...-12 градусов, днем -1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно, местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -8...-13 градусов; в Херсонской области ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6 градусов; в Запорожской области ночью -1..-6 градусов и днем -3...+2 градуса.

В Крыму облачно, ночью снег, днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +3...-3 градуса.

В Ялте ночью мокрый снег, днем местами небольшие осадки. Температура -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Новости по теме:

Тэги: прогноз погоды
Реклама

Читайте в разделе

  • В центре Одессы в доме-памятнике архитектуры сгорели три квартиры
    В центре Одессы в доме-памятнике архитектуры сгорели три квартиры
    Три большие квартиры сгорели в доме на улице Нежинской, 56 в центре Одессы вечером 6 января. Возгорание произошло в коммунальной квартире на втором этаже. Прибывшие пожарные потушили очаг возгорания,…
  • Двое военных ранены за сутки на Донбассе
    Двое военных ранены за сутки на Донбассе
    В зоне АТО за минувшие сутки погибших военных нет, двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Военнослужащие были ранены в районе…
  • Бойцу с ожогами 80% тела требуется помощь в лечении
    Бойцу с ожогами 80% тела требуется помощь в лечении
    Бойцу 54-й бригады из Краматорска Роману Шевченко, получившему 80% ожогов тела под Светлодарском, требуется помощь в лечении. Боец находится в ожоговом отделении Днепровской больницы, однако средств на…
  • Отменены авиарейсы из Борисполя в Стамбул
    Отменены авиарейсы из Борисполя в Стамбул
    Два авиарейса из Международного аэропорта "Борисполь" в Стамбул в субботу утром отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Отменен рейс TK 458 (время вылета 10.45, Turkish Airlines), а также…
  • Пограничники задержали молдаванина из базы Интерпола
    Пограничники задержали молдаванина из базы Интерпола
    Пограничники Черновицкого отряда задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого правоохранителями Румынии. Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, во время проверки документов…
  • "ЛНР" погасила часть задолженности за воду
    "ЛНР" погасила часть задолженности за воду
    6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен за водоснабжение на не подконтрольную правительству Украины территорию Луганской…
  • Силы АТО отбили атаку в районе Авдеевки
    Силы АТО отбили атаку в районе Авдеевки
    Около половины первого ночи вблизи Авдеевки произошло боевое столкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и врагом. "Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла…
  • Штаб АТО насчитал 42 обстрела в пятницу
    Штаб АТО насчитал 42 обстрела в пятницу
    Российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли украинских военных на Донбассе в пятницу. На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному…
  • Полиция задержала в Киеве группу налетчиков на интерактивные клубы
    Полиция задержала в Киеве группу налетчиков на интерактивные клубы
    Полиция Киева вечером 5 января задержала группу налетчиков на так называемые интерактивные клубы, на счету которой может быть два десятка таких эпизодов. Как сообщается на сайте столичного управления…
  • Мужчина с инвалидностью просит помощи в подведении воды к его дому
    Мужчина с инвалидностью просит помощи в подведении воды к его дому
    Житель села Копанки Кировоградской области, Александр Козаченко, просит помощи в сборе средств для подведения воды к его частному дому. Александру 35 лет, у него – рассеянный склероз, который начал прогрессировать…