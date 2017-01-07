Завтра в Киеве обещают сильный снег, до -11 градусов Температура воздуха ночью -16...-18 градусов.

Фото: Facebook Наш Киев

8 января в Киеве будет облачно, ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -16...-18 градусов, днем -9...-11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25 градусов, днем -10...-15 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег, температура воздуха ночью -23...-28 градусов, днем -15...-20 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -21...-23 градуса, днем -12...-14 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -21...-23 градуса, днем -12...-14 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -18...-20 градусов, днем -9...-11 градусов.

На севере Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, в Житомирской области до -22 градусов, днем -8...-13 градусов.

В центре Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, в Винницкой области до -22 градусов, днем -6...-12 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью -6...-12 градусов, днем -1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно, местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -8...-13 градусов; в Херсонской области ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6 градусов; в Запорожской области ночью -1..-6 градусов и днем -3...+2 градуса.

В Крыму облачно, ночью снег, днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +3...-3 градуса.

В Ялте ночью мокрый снег, днем местами небольшие осадки. Температура -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.