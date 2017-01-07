Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пограничники задержали молдаванина из базы Интерпола

30-летнего мошенника разыскивает Румыния.

Пограничники задержали молдаванина из базы Интерпола
Фото: ru-newz.ru

Пограничники Черновицкого отряда задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого правоохранителями Румынии.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, во время проверки документов гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин, 1986 года рождения, числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки.

О нарушителе проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.

Новости по теме:

Тэги: Госпогранслужба, Интерпол
Реклама

Читайте в разделе