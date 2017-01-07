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"ЛНР" погасила часть задолженности за воду

Водоснабжение Луганска готовятся возобновить.

"ЛНР" погасила часть задолженности за воду

6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен за водоснабжение на не подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Попаснянский водоканал теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении Луганска.

Отмечается, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

Механизм оплаты долга, разработанный в рамках Трехсторонней контактной группы, задействован впервые.

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря обесточило агрегаты Петровской насосной станции второго подъема, которым осуществлялась подача воды в "ЛНР" (в направлении Луганска). Отключение произошло из-за задолженности КП "Попаснянский районный водоканал" за электроэнергию в размере 124 млн грн.

Попаснянский водоканал является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, и для 1,2 млн жителей временно оккупированных территорий. Однако оплаты за поставки воды предприятие не получало.

С целью урегулирования этой ситуации в рамках договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске для проведения расчетов за поставленную в "ЛНР" воду было создано ООО "Источник новой жизни". 25 августа 2016 года между КП "Попаснянский районный водоканал" и ООО был заключен договор на услугу централизованного питьевого водоснабжения, согласно которому расчеты должны были начаться с 4 сентября 2016. Но расчеты так и не были проведены.

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Тэги: водоснабжение, Луганская область, ЛНР
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