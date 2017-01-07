Силы АТО отбили атаку в районе Авдеевки ВСУ не понесли потерь.

Фото: пресс-служба президента

Около половины первого ночи вблизи Авдеевки произошло боевое столкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и врагом.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил. В итоге во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, с нашей стороны без потерь, потери противника уточняются", - сообщается на сайте Минобороны.

Напомним, российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли украинских военных на Донбассе в пятницу. В районе Новотошковского двое военнослужащих получили ранения.