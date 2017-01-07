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Штаб АТО насчитал 42 обстрела в пятницу

Двое военных получили ранения.

Штаб АТО насчитал 42 обстрела в пятницу
Фото: Макс Левін

Российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли украинских военных на Донбассе в пятницу.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении по Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке, Новотошковскому и Новозвановке стреляли из гранатометов.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, в четверг на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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