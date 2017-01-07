Полиция задержала в Киеве группу налетчиков на интерактивные клубы Во время спецоперации поймали 29 человек, которым теперь вменяют разбой.

Полиция Киева вечером 5 января задержала группу налетчиков на так называемые интерактивные клубы, на счету которой может быть два десятка таких эпизодов. Как сообщается на сайте столичного управления Национальной полиции, их поймали на улице Малышко во время одного из налетов.

"Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они [налетчики] приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А потом отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи и, напоследок, разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению", - заявили в полиции.

После этого полиция начала спецоперацию, во время которой были задержаны 29 человек.

Следственный отдел Днепровского управления полиции внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

7 января в Днепровском районном суде Киева будет решаться вопрос об избрании меры пресечения задержанным, среди которых есть помощник депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука Олесь Вахний.

Полицейские установили, что в состав группировки входило около 30 человек. Все они сейчас проверяются на причастность к совершению подобных правонарушений на территории города.

Напомним, в Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно.