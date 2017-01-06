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13 человек погибло в ДТП за сутки

61 участник дорожного движения получил травмы.

13 человек погибло в ДТП за сутки
Архив
Фото: Виталий Мирошниченко

За прошедшие сутки на автодорогах Украины погибло 13 человек и травмированы – 61.

Наиболее напряженные по уровню аварийности на дорогах Закарпатская и Запорожская области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.

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Тэги: ДТП
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