Командование ВСУ: бойцы на передовой обеспечены топливом и средствами обогрева В армии уверяют, что готовились к морозам заранее.

Архив Фото: Макс Левін

Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне АТО обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, заявил первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева" - приводятся на сайте Минобороны его слова.

Локота утверждает, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и происходили заблаговременно.

Напомним, в последние дни в Украину пришли сильные морозы.