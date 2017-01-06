Командование ВСУ: бойцы на передовой обеспечены топливом и средствами обогрева
В армии уверяют, что готовились к морозам заранее.
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Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне АТО обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, заявил первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
"Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева" - приводятся на сайте Минобороны его слова.
Локота утверждает, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и происходили заблаговременно.
Напомним, в последние дни в Украину пришли сильные морозы.