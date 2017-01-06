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Командование ВСУ: бойцы на передовой обеспечены топливом и средствами обогрева

В армии уверяют, что готовились к морозам заранее.

Командование ВСУ: бойцы на передовой обеспечены топливом и средствами обогрева
Архив
Фото: Макс Левін

Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне АТО обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, заявил первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева"  - приводятся на сайте Минобороны его слова.

Локота утверждает, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и происходили заблаговременно.

Напомним, в последние дни в Украину пришли сильные морозы.

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