Мужчина с инвалидностью просит помощи в подведении воды к его дому Частично парализованный Александр Козаченко мечтает выкопать колодец и подключить стиральную машину

Фото: Анна Первова

Житель села Копанки Кировоградской области, Александр Козаченко, просит помощи в сборе средств для подведения воды к его частному дому. Александру 35 лет, у него – рассеянный склероз, который начал прогрессировать после того, как он попал в аварию на мотоцикле. Сейчас у мужчины парализованы обе ноги, с 2015 года он имеет первую пожизненную группу инвалидности.

Александр живет с 72-летней неслышащей матерью, других родственников у него нет.

«Хочу очень сильно облегчить своей мамочке жизнь. Я уже потерял возможность самостоятельно стирать – большая слабость в руках. В прошлом году я нашел человека, который бы мне вырыл колодец, собрал денег (стоило это около 10 тысяч гривен), нашел стиральную машинку. Но пришлось все деньги потратить на лечение. Теперь собрать уже не могу. Пенсия – 1300 грн., за свет в декабре заплатил 850. Все потому, что я в своей комнате электричеством греюсь. Но и на этом экономлю, включаю обогрев на 3 часа в день», - рассказывает Александр Козаченко.

Последние полгода Александр не выходил на улицу потому, что электроскутер, которым он пользуется для передвижения, сломался. Внимание на условия, в которых живет мужчина, обратила семья ремонтника транспортного средства. Она же и обратилась в Lb.ua с просьбой о помощи.

Фото: Анна Первова

«Когда мы с мужем были у Саши, то заметили, что он многое в доме делал сам: обшил пенопластом двери, провел отопление в своей комнате: заказал конвектора и прикрепил их на стены. Он очень добрый и искренний человек. Мечтает сделать еще много, но силы его покидают. Он очень стесняется просить о помощи несмотря на то, что у него опасный пандус, сделанный из реек, старый разбитый телефон, кровать, на которую он еле забирается, таблетки он не принимает уже давно, потому, как денег на них нет», - сообщила обратившаяся за помощью Анна Первова.

Реквизиты для помощи Александру Козаченко - карта Приватбанк:

4149497814079549

С волонтером Анной Первовой вы можете связаться по номеру: 0974833732