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Двое военных получили ранения в Луганской области

Бойцов обстреляли в районе Новотошковского.

Двое военных получили ранения в Луганской области
Архив
Фото: Макс Левін

В пятницу в зоне боевых действий на Донбассе двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе Новотошковского Луганской области, сообщает штаб АТО.

Всего с полуночи и до 18:00 зафиксирован 21 обстрел.

На Мариупольском направлении российско-террористические войска из минометов вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении по Станице Луганской, Новотошковскому и Новозвановке открывали огонь из гранатометов.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям ВСУ в районе Луганского и Авдеевки.

Напомним, в четверг на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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