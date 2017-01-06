Двое военных получили ранения в Луганской области Бойцов обстреляли в районе Новотошковского.

Архив Фото: Макс Левін

В пятницу в зоне боевых действий на Донбассе двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе Новотошковского Луганской области, сообщает штаб АТО.

Всего с полуночи и до 18:00 зафиксирован 21 обстрел.

На Мариупольском направлении российско-террористические войска из минометов вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении по Станице Луганской, Новотошковскому и Новозвановке открывали огонь из гранатометов.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям ВСУ в районе Луганского и Авдеевки.

Напомним, в четверг на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.