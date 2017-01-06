"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников

Беглецов ищут.

Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников
Фото: http://dpsu.gov.ua

В Волынской области контрабандисты, убегая от пограничников, сожгли микроавтобус с сигаретами, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время патрулирования "зеленого" участка границы пограничники заметили на снегу следы группы людей, а затем и следы от шин и поваленный заградительный забор.

Вскоре в 1,5 км от границы обнаружили микроавтобус с неизвестными. Те, заметив пограничный наряд, облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль, после чего сбежали. В сожженном "Фольксвагене" пограничники нашли обгоревшие блоки сигарет.

Беглецов ищут.

Напомним, на протяжении 2016 года пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет. Случаи контрабанды фиксировались более 1,5 тысяч раз.

Новости по теме:

Тэги: Госпогранслужба, контрабанда, табак, Волынская область
Реклама

Читайте в разделе