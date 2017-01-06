Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников Беглецов ищут.

Фото: http://dpsu.gov.ua

В Волынской области контрабандисты, убегая от пограничников, сожгли микроавтобус с сигаретами, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время патрулирования "зеленого" участка границы пограничники заметили на снегу следы группы людей, а затем и следы от шин и поваленный заградительный забор.

Вскоре в 1,5 км от границы обнаружили микроавтобус с неизвестными. Те, заметив пограничный наряд, облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль, после чего сбежали. В сожженном "Фольксвагене" пограничники нашли обгоревшие блоки сигарет.

Беглецов ищут.

Напомним, на протяжении 2016 года пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет. Случаи контрабанды фиксировались более 1,5 тысяч раз.