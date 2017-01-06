Четыре человека умерли из-за переохлаждения во Львовской области Данные получены из шести областей.

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Четыре человека погибли из-за переохлаждения с начала года, все - во Львовской области.

Об этом на заседании межведомственного оперативного штаба в связи с морозами в Украине заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"На сегодня по поводу переохлаждения в учреждения здравоохранения обратился 51 человек, сейчас имеем четырех погибших", - сказал он.

При этом он отметил, что все погибшие из Львовской области.

По словам чиновника, оперативные данные о пострадавших от переохлаждения получены лишь из шести областей. Остальные области намерены прислать оперативные данные в течение пятницы.

Замминистра отметил, что на данный момент в Украине зарегистрировано 3 млн больных гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями, большинство из них - дети.

Линчевский подчеркнул, что за последнюю неделю три человека погибли от ОРВИ в Полтавской, Николаевской и Львовской областях.

Напомним, правительство поручило организовать круглосуточную работу оперативных штабов ввиду ухудшения погодных условий. В частности, власти должны обеспечить круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева.