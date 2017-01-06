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Военные предотвратили взрыв на водопроводе "Северский Донец - Донбасс"

В районе Степного-Березового нашли тайник артиллерийских боеприпасов

Военные предотвратили взрыв на водопроводе "Северский Донец - Донбасс"
Фото: facebook.com/ato.news

Украинские военные обезвредили взрывные устройства, заложенные под водопроводом в районе Майорска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Во время инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск вдоль канала "Северский Донец - Донбасс", личным составом Центра разминирования были обнаружены три самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец - Донбасс". Саперы обезвредили взрывчатку и таким образом предотвратили теракт", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.

Фото: facebook.com/ato.news

Фото: facebook.com/ato.news

"После разминирования саперами было уничтожено на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО "Смерч" и "Ураган", изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", - отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре полиция предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Лисичанске Луганской области.

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Тэги: боеприпасы, взрывчатка, Донецкая область
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