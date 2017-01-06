В Кировоградской и Днепропетровской областях ограничили движение транспорта Ранее были введены ограничения в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Фото: dsns.gov.ua

В связи с ухудшением погодных условий, в Кировоградской области ограничено движение крупногабаритного транспорта и с 15:00 закроет движение автотранспорта полностью.

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"С 12:00 6 января в Кировоградской области было ограничено движение для крупногабаритных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного и местного значения. В связи с ожиданием дальнейшего ухудшения погодных условий с 15:00 будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области дорогах общего пользования государственного и местного значения", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Управления безопасности дорожного движения, в Днепропетровской области из-за сильного снегопада также перекрыто движение транспорта.

Так, движения для всех видов транспорта на трассах: Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) граница; Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое) от Кривого Рога до Широкого.

Напомним, что ограничения уже введены в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.