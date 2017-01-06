Прокуратура Киева требует вернуть кинотеатр "Тампере" в коммунальную собственность Процедура отчуждения кинотеатра состоялась незаконно.

Кинотеатр "Тампере" Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд с требованием вернуть в коммунальную собственность имущественный комплекс Кинотеатр "Тампере".

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что в конце 2013 года частное общество зарегистрировало право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2 тыс. метров и стоимостью почти 19 млн гривен.

Однако выяснилось, что процедура отчуждения кинотеатра состоялась незаконно, а именно - в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.

"Кроме того, Киевский городской совет вообще не принимала никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса. Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой был заявлен иск в суд с требованием вернуть помещение кинотеатра в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале прошлого года в Киеве открыли после реконструкции кинотеатр "Проминь".