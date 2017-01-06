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За сутки на Донбассе ранен один военный, погибших нет

Боец был ранен в районе населенного пункта Новозвановка.

За сутки на Донбассе ранен один военный, погибших нет
Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.

"В течение прошедших суток ни один украинский военнослужащий не погиб, один военный получил ранение. Это случилось около населенного пункта Новозвановка", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что за сутки боевики вели обстрелы по всей лини разграничения на Мариупольском направлении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции бойцов АТО на всех направлениях.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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