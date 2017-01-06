Минобороны опровергло информацию о потере 80% гаубиц Д-30 из-за российских хакеров "Потери вооружения артиллерии за время АТО в разы меньше и не связаны с этой причиной".

Фото: Макс Левин

Информация о том, что якобы 80% гаубиц Д-30 Вооруженных Сил Украины уничтожены из-за взлома программного обеспечения российскими хакерами не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"По информации командования ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше и не связаны с этой причиной", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ "вполне боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению".

Напомним, в декабре сайт Минобороны подвергался хакерской атаке.

Президент Петр Порошенко заявил, что с ноября было осуществлено 6,5 тыс. спланированных кибератак, а расследование указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.