Минобороны опровергло информацию о потере 80% гаубиц Д-30 из-за российских хакеров
"Потери вооружения артиллерии за время АТО в разы меньше и не связаны с этой причиной".
Информация о том, что якобы 80% гаубиц Д-30 Вооруженных Сил Украины уничтожены из-за взлома программного обеспечения российскими хакерами не соответствует действительности.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"По информации командования ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше и не связаны с этой причиной", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ "вполне боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению".
Напомним, в декабре сайт Минобороны подвергался хакерской атаке.
Президент Петр Порошенко заявил, что с ноября было осуществлено 6,5 тыс. спланированных кибератак, а расследование указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.