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Чиновники Минобороны, "забывшие" бойцов АТО в Мариуполе на Новый год, получили взыскания

Полторак рассказал о результатах служебного расследования.

Чиновники Минобороны, "забывшие" бойцов АТО в Мариуполе на Новый год, получили взыскания

Семеро чиновников Министерства обороны наказаны за инцидент с военнослужащими в Мариуполе, которые были "забыты" в городе и встречали Новый год на аэродроме.

Об сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Фейсбуке.

"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семеро должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - написал министр.

Напомним, 31 декабря президент Петр Порошенко посетил Мариуполь, где поздравил военных с наступающим Новым годом и наградил бойцов АТО.

Как позже выяснилось, несколько бойцов остались встречать Новый год на мариупольском аэродроме, поскольку из-за халатности ответственных за логистику их "забыли" в городе.

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Тэги: Мариуполь, халатность, военные, Степан Полторак
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