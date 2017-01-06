В Одесской и Николаевской областях ограничили движение транспорта из-за непогоды 6-7 января прогнозируют сильные снегопады, метели, гололедицу.

Фото: dsns.gov.ua

В связи с ухудшением погодных условий, в Николаевской и Одесской областях введены ограничения движения транспорта на дорогах.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

По информации "Укравтодора", с 8:00 6 января в Одесской области временно ограничено движение большегрузного транспорта на всех автодорогах общего пользования.

"В Николаевской области, с 08:00 6 января временно ограничено движение большегрузного транспорта на трассах: Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55 + 550 (от границы с Одесской обл.) - Км 177 + 531 (до предела с Херсонской обл., подъезд к с. Березанка, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14 - км 4 40 (до перекрестка улиц в пгт. Берзанка) и Нечаене - Очаков, км 0 + 000 (от примыкания к автодороги м-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодороги Т-15-07 на выезде из г. Очаков)", - говорится в сообщении.

ГосЧС призывает водителей воздержаться от пользования собственным автотранспортом.

Напомним, 4 января ограничивали движение фур в трех западных областях.

В Украине 6-7 января прогнозируют сильные снегопады, метели, гололедицу, резкое снижение температуры. В связи с этим полиция предупредила водителей о сложных дорожных условиях на Рождество.