Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В ДТП под Харьковом погибли шесть человек, в том числе двое детей

Водитель Volvo не справился с управлением и съехал в кювет.

​В ДТП под Харьковом погибли шесть человек, в том числе двое детей

Вечером, 5 января, вблизи села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, из них двое - дети 2009 года рождения.

Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на ГосЧС.

Трагедия произошла около 21:00 на 22 км автодороги Харьков-Меловое. Водитель автомобиля Volvo-570 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.) и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове в результате столкновения семи автомобилей пострадали четыре человека.

Новости по теме:

Тэги: ДТП, погибшие, Харьковская область
Реклама

Читайте в разделе