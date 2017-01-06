​В ДТП под Харьковом погибли шесть человек, в том числе двое детей Водитель Volvo не справился с управлением и съехал в кювет.

Вечером, 5 января, вблизи села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, из них двое - дети 2009 года рождения.

Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на ГосЧС.

Трагедия произошла около 21:00 на 22 км автодороги Харьков-Меловое. Водитель автомобиля Volvo-570 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.) и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове в результате столкновения семи автомобилей пострадали четыре человека.