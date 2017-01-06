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В Тернополе установили рождественскую шопку гигантских размеров

Крупнейшую в Украине рождественскую инсталляцию монахи устанавливают 12 лет подряд.

В церкви Святого апостола Петра в Тернополе обустроили шопку шириной 30 метров, сообщает Укринформ.

По словам настоятеля храма отца Юстиниана, такую большую шопку с рождественским вертепом в Тернополе устанавливают уже 12 лет подряд.

"Шопка является украшением нашего храма, куда помолится и посмотреть на движущийся вертеп приходят и приезжают из других городов сотни верующих", - сказал священник.

Фото: Тамта Гугушвили, 0352.com.ua

Фото: Тамта Гугушвили, 0352.com.ua

Инсталляция имеет вид диорамы, которая расположена вдоль одной из стен церкви и до самого купола. Шопку обычно в течение двух недель готовят минимум двадцать монахов. Все движущиеся фигурки, которые поклоняются Сыну Божьему, изготавливает отец Косьма.

Ежегодно крупнейшую в Украине тернопольскую рождественскую шопку посещают тысячи взрослых и детей.

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Тэги: Тернополь, Рождество
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