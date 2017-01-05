Полиция предупредила водителей о сложных дорожных условиях на Рождество 6-7 января ожидаются сильные снегопады, метели, гололедица, резкое снижение температуры.

Фото: dsns.gov.ua

Управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности Национальной полиции предупреждает водителей о сложных дорожных условиях во время Рождественских праздников.

"Отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование автомобиля, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива", - говорится в сообщении.

"Так, 6 января сложные погодные условия: днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег. На дорогах страны гололедица", - отмечают в управлении.

Кроме того, 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6-13° мороза.

В полиции напомнили, что при таких сложных погодных условиях водителям следует соблюдать правила. В частности, не забывать о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, записать номера телефонов оперативных и аварийных служб.

"Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксируемого троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.

В управление безопасности дорожного движения призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, оказывать помощь попавшим в трудную ситуацию из-за непогоды.

Напомним, накануне из-за снегопада ограничили движение в трех западных областях.