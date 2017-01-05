В Харьковской области мать, бросившая полуторогодовалых дочерей с пьющим отцом, приговорена к 2,5 годам тюрьмы, Суд признал отца детей виновным в убийстве по неосторожности.

Чугуевский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы пос.Эсхар, которая оставила 1,5-годовалых дочерей-близняшек на неделю, а когда вернулась - одну девочку забрали в больницу, другую убил отец.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

"Чугуевский городской суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновной 29-летнюю мать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, повлекшие тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле прошлого года женщина после очередной ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близняшек. Около недели она не возвращалась и не интересовалась судьбой детей, а отец пил. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из плакавших дочек и лег спать. Утром малышка не проснулась. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал ее смерть. Вторую девочку госпитализировали в больницу с многочисленными заболеваниями.

В октябре прошлого года Чугуевский горсуд области признал отца детей виновным в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ч.1 ст.119 и ст.166 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию с требованием назначить мужчине более суровое наказание.

По требованию прокуратуры и мужчина, и женщина лишены родительских прав.