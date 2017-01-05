Полиция возбудила дело о пропаже 95 старинных книг во Львове Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти и восьми лет соответственно.

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Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения 95 старинных книг из Львовской галереи искусств, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Согласно сообщению, уголовное производство открыто по статье "присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти и восьми лет соответственно.

Проводится досудебное расследование.

Ранее гендиректор Львовской галереи искусств Тарас Возняк сообщил, что в результате инвентаризации в музее искусства древней украинской книги не досчитались 95 книг и двух рукописей XVI-XVIII вв. По его словам, стоимость украденных старинных книг на "черном рынке" может составить десятки миллионов долларов.

Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая заявила, что еще летом 2016 года вся коллекция старинных книг была на месте.