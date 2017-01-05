«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция возбудила дело о пропаже 95 старинных книг во Львове

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти и восьми лет соответственно.

Полиция возбудила дело о пропаже 95 старинных книг во Львове
Фото: google.com.ua/maps

Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения 95 старинных книг из Львовской галереи искусств, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Согласно сообщению, уголовное производство открыто по статье "присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти и восьми лет соответственно.

Проводится досудебное расследование.

Ранее гендиректор Львовской галереи искусств Тарас Возняк сообщил, что в результате инвентаризации в музее искусства древней украинской книги не досчитались 95 книг и двух рукописей XVI-XVIII вв. По его словам, стоимость украденных старинных книг на "черном рынке" может составить десятки миллионов долларов.

Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая заявила, что еще летом 2016 года вся коллекция старинных книг была на месте.

Новости по теме:

Тэги: Львов, музеи, Львовская галерея искусств
Реклама

Читайте в разделе