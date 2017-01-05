Среди пострадавших в результате теракта в Измире украинцев нет
Число жертв увеличилось до двух, 11 человек ранены.
Среди пострадавших в результате теракта в турецком Измире граждан Украины нет.
Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в микроблоге Twitter.
"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении.
Местные СМИ собщают о двух погибших в результате взрыва - это полицейский и работник суда. Кроме того, по меньшей мере 11 человек получили ранения.
Напомним, сегодня у здания суда в Измире был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранения получили, по предварительным данным, 10 человек, один из них - в критическом состоянии.
В ходе перестрелки турецкая полиция уничтожила двух из террористов, третьему удалось скрыться.
Ранее, ночью 1 января, произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.