Среди пострадавших в результате теракта в Измире украинцев нет Число жертв увеличилось до двух, 11 человек ранены.

Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Среди пострадавших в результате теракта в турецком Измире граждан Украины нет.

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении.

Местные СМИ собщают о двух погибших в результате взрыва - это полицейский и работник суда. Кроме того, по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Напомним, сегодня у здания суда в Измире был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранения получили, по предварительным данным, 10 человек, один из них - в критическом состоянии.

В ходе перестрелки турецкая полиция уничтожила двух из террористов, третьему удалось скрыться.

Ранее, ночью 1 января, произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.