В Киеве из-за резкого похолодания повысят температуру отопления С 6 января в столице ожидается резкое снижение температуры.

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Из-за резкого похолодания с 6 января теплоснабжающие предприятия Киева повысят температуру отопления в столичных домах.

Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщается на сайте КГГА.

"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится до 17-19 градусов мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - сказал он.

Замглавы КГГА подчеркнул, что жилищные организации должны постоянно контролировать состояние домов и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.

"Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", - добавил Пантелеев.

Напомним, завтра, 6 января, в столице прогнозируют до 17 градусов мороза.