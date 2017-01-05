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Прокуратура добилась возврата отданной под застройку земли у Батыевой горы в Киеве

Аренду участка незаконно возобновил Киевсовет.

Прокуратура добилась возврата отданной под застройку земли у Батыевой горы в Киеве
Фото: runews.su

Киевская местная прокуратура №9 предотрвратила застройку земельного участка рекреационного назначения, расположенного на углу ул.Кудряшова и ул.Людмилы Проценко (ранее - ул.Петра Красикова) вблизи Батыевой горы в столице.

"Земельный участок, который находится на оползнеопасных территориях и принадлежит к территории зеленых насаждений общего пользования (земли рекреационного назначения), был предоставлен обществу под застройку офисно-жилищного комплекса", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В марте 2016 года Киевсовет, вопреки требованиям Земельного кодекса и закона "О регулировании градостроительной деятельности", заключил соглашение "о возобновлении договора аренды земельного участка площадью свыше 2 тыс. кв. м и стоимостью 15,5 млн с обществом, фактически не использовавшим его на протяжении 9 лет и, соответственно, не имевшим права на возобновление договора аренды".

Хозяйственный суд Киева поддержал позицию прокуратуры о невозможности передачи в аренду территории этого земельного участка и признал недействительными соглашения о возобновлении договора аренды, а также отсутствие права на пользование частной структурой указанной землей.

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Тэги: Киев, строительство, незаконная застройка
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