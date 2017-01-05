​На границе с Беларусью задержали грузовик с сигаретами на $180 тысяч Пограничники заподозрили ввоз поддельной табачной продукции.

Фото: http://dpsu.gov.ua

Пограничники задержали грузовой автомобиль с крупной партией сигарет в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью.

Во время оформления грузовика под управлением белоруса у пограничников возникли подозрения относительно легитимности отправителя и получателя 1240 ящиков сигарет, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В результате осмотра было установлено, что сигареты не имеют марок акцизного сбора и содержат признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Также в ходе изучения товарно-сопроводительных документов возникли сомнения относительно их подлинности, данные о предприятии-отправителя имели признаки фиктивности.

Начато досудебное расследование. Грузовик с табачными изделиями стоимостью более 180 тысяч долларов задержан и изъят.

Напомним, на протяжении 2016 года пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет. Случаи контрабанды фиксировались более 1,5 тысяч раз.