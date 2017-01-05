Гидрометцентр предупредил о сильных снегопадах 6-8 января На юге Украины ожидается до 35 см снега, в Киеве - 10-15 см.

Фото: Макс Требухов

Гидрометцентр Украины предупредил о сильных снегопадах 6-8 января в результате перемещения активного циклона с Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областей, юге Киевской области и востоке Винницкой области ожидается до 25-30 см снега. В Одесской и Николаевской областях - до 35 сантиметрах при сильном ветре до 15-20 м/с.

В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях в эти дни ожидается отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см при снижении минимальной температуры до 15-18 градусов мороза.

Улучшение погоды прогнозируется с 9 января.