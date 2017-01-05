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В Киевской области фура врезалась в маршрутку

Пострадали пять человек.

В Киевской области фура врезалась в маршрутку
Фото: http://kyivobl.dsns.gov.ua

В среду в селе Погребы Киевской области водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", двигавшемся по маршруту "Киев - Погребы".

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и четыре пассажира, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Пострадавшие направлены в Броварскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи.

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Тэги: ДТП, Киевская область
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