Киевский чиновник получил 50 тыс. гривен взятки за разрешение на вырубку леса Начальник отдела экспертно-технического центра Гоструда задержан.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева совместно с Управлением защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции задержали на взятке начальника одного из отделов госпредприятия "Киевский экспертно-технический центр Гоструда". Он требовал деньги у предпринимателя за положительное экспертное заключение на проведение лесосечных работ.

Как сообщает прокуратура Киева, задокументирован факт получения неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 50 тыс. грн.

Взяточнику готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции 3 января задержали четырех должностных лиц на взятках. Общая их сумма - 170 тысяч гривен.