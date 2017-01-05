"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
После войны
После войны
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
Шестая колонна
Шестая колонна
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях расчистили от снега

В Закарпатской области движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным.

Дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях расчистили от снега

Госслужба по чрезвычайным ситуациям расчистила от снега дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщается на сайте ГосЧС, на утро четверга на перевалах Закарпатской области, движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным. Транспорт направляется к местам временного отстоя. Движение легковых автомобилей обеспечено. Спасатели отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.

Последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения между населенными пунктами Широкий Луг - Нересница Тячевского района и на автодорогу местного значения между населенными пунктами Красна и Усть-Черная в урочище Печейда Тячевского района ликвидированы.

Над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны Хустского района и Мерешор Межгорского района работают спасатели.

На территории Львовской области спасатели вытащили из снежных заносов 8 большегрузных автомобилей, установлен и оборудован стационарный пункт обогрева, создано два передвижных пункта обогрева.

5 января ожидается облачная погода. Временами снег, ночью местами сильный (преимущественно в горах), на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью и утром порывы 15 – 20 м/с, метели. Температура воздуха в течение суток 2 – 7° мороза, во второй половине дня понижение температуры до 10 – 12° мороза.

По состоянию на 5 января на территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблуницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, а на Рождество - резкое похолодание.

Новости по теме:

Тэги: снегопад, непогода, Львовская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область
Реклама

Читайте в разделе