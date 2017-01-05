Дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях расчистили от снега В Закарпатской области движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям расчистила от снега дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщается на сайте ГосЧС, на утро четверга на перевалах Закарпатской области, движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным. Транспорт направляется к местам временного отстоя. Движение легковых автомобилей обеспечено. Спасатели отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.

Последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения между населенными пунктами Широкий Луг - Нересница Тячевского района и на автодорогу местного значения между населенными пунктами Красна и Усть-Черная в урочище Печейда Тячевского района ликвидированы.

Над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны Хустского района и Мерешор Межгорского района работают спасатели.

На территории Львовской области спасатели вытащили из снежных заносов 8 большегрузных автомобилей, установлен и оборудован стационарный пункт обогрева, создано два передвижных пункта обогрева.

5 января ожидается облачная погода. Временами снег, ночью местами сильный (преимущественно в горах), на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью и утром порывы 15 – 20 м/с, метели. Температура воздуха в течение суток 2 – 7° мороза, во второй половине дня понижение температуры до 10 – 12° мороза.

По состоянию на 5 января на территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблуницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, а на Рождество - резкое похолодание.