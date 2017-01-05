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Штаб АТО насчитал 52 обстрела в среду

Применялось тяжелое вооружение.

Штаб АТО насчитал 52 обстрела в среду
Фото: Макс Левін

Российско-оккупационные войска 52 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду. Ранение получил один военный.

Как сообщает штаб АТО, на Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник неоднократно обстреливал Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово, Широкино, Талаковке, Павлополю. По Широкино неоднократно вела огонь БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславскому стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по позициям военных в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник стрелял по Троицкому, а также по Зайцевому и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Напомним, во вторник на Донбассе получили ранения двое военнослужащих, погибших не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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