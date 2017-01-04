Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
После войны
После войны
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Шестая колонна
Шестая колонна
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кабмин упростил прохождение таможни для пассажиров поезда Киев - Перемышль

Время в пути сократилось почти на час - до 6 часов 40 минут.

Кабмин упростил прохождение таможни для пассажиров поезда Киев - Перемышль
Фото: loda.gov.ua

Накануне нового года Кабинет министров утвердил распоряжение "О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде "Интерсити+".

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныцы".

Распоряжением предусмотрена проработка всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.

"Оперативное утверждение этого документа - яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час сократилось - до 6 часов 40 минут", - отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив.

По его словам, скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников и чиновников, но и от пассажиров.

"Ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу", - добавил Романкив.

Новый скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Перемышль совершил первый рейс 23 декабря. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, 3 января поездом воспользовалось 360 пассажиров. На 8 января уже выкуплено 560 мест.

Новости по теме:

Тэги: Кабмин, таможня, Укрзализныця
Реклама

Читайте в разделе