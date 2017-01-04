В Запорожье руководитель подразделения таможни попался на $5 тыс. взятки Начальник отдела таможни требовал деньги за оформление автомобиля.

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В Запорожье сотрудниками Службы безопасности и военной прокуратуры во время получения 5 тысяч долларов взятки задержан руководитель подразделения управления администрирования таможенных платежей Запорожской таможни.

Об этом сообщает Укринформ.

"Начальник отдела таможни был задержан сегодня, 4 января, с поличным - непосредственно после получения второй части суммы, которую требовал у гражданина за оформление ввезенного им в Украину транспортного средства под кодом специального грузового автомобиля", - отметили в управлении СБУ в Запорожской области.

По факту получения таможенником неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала четырех взяточников за сутки во Львовской области и Днепре.