Житель Винницкой области пытался вывезти из зоны АТО гранаты и патроны Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Житель Винницкой области пытался вывезти из зоны АТО боеприпасы. Они были изъяты работниками полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения, на блокпосту на въезде в Бахмут Донецкой области.

"Во время несения службы работниками полиции был остановлен автомобиль «Опель Виваро», под управлением 49-летнего водителя. Мужчина объяснил, что он родом из Винницкой и вместе со своими пассажирами направляется домой", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

При осмотре транспортного средства в присутствии понятых в багажном отделении правоохранители обнаружили 2 гранаты «Ф-1» без запалов и 35 патронов. Мужчина пояснил полицейским, что к обнаруженным в его автомобиле предметам никакого отношения не имеет и их происхождение ему неизвестно. Правдивость его показаний будет установлена в ходе проверки.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Как сообщалось в конце декабря, СБУ нашла два тайника с оружием в зоне АТО.