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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Закарпатье в среду сошли три снежные лавины

Жертв и пострадавших нет.

На Закарпатье в среду сошли три снежные лавины
Фото: environment.nationalgeographic.com

В результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано три схождения снежных лавин.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС.

"В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг Тячевского района. В результате движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны Хустского района и с. Мерешор Межгорского района. В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек. Люди которые покинули транспортные средства самостоятельно.

Кроме того, зафиксировано схождение снежной лавины на дорогу местного значения в селе Усть-Черная Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на канатной дороге во Львовской области застряли 52 туриста.

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Тэги: схождение лавины, Закарпатская область, ГосЧС
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