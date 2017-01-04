На Закарпатье в среду сошли три снежные лавины Жертв и пострадавших нет.

Фото: environment.nationalgeographic.com

В результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано три схождения снежных лавин.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС.

"В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг Тячевского района. В результате движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны Хустского района и с. Мерешор Межгорского района. В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек. Люди которые покинули транспортные средства самостоятельно.

Кроме того, зафиксировано схождение снежной лавины на дорогу местного значения в селе Усть-Черная Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на канатной дороге во Львовской области застряли 52 туриста.